Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Prieuré Lavaré

Lavaré

Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins

Prieuré Passage Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-08-24

Entrée libre. Animation au chapeau. Don libre et conscient en soutien à l’association

Le festival du Boucan des Arts revient cette année pour une 12e édition.

Du 24 août au 13 septembre, embarquez pour un festival d’art à vivre pleinement, au cœur de la Sarthe.

Au programme expositions, rencontres musique et ateliers d’artistes. .

Prieuré Passage Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 60 56 90 contact@leboucandesarts.com

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English :

Free admission. Hat-trick entertainment. Free, conscious donation in support of the association

L’événement Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye