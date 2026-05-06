Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Prieuré Lavaré
Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Prieuré Lavaré lundi 24 août 2026.
Lavaré
Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins
Prieuré Passage Lavaré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-08-24
Entrée libre. Animation au chapeau. Don libre et conscient en soutien à l’association
Le festival du Boucan des Arts revient cette année pour une 12e édition.
Du 24 août au 13 septembre, embarquez pour un festival d’art à vivre pleinement, au cœur de la Sarthe.
Au programme expositions, rencontres musique et ateliers d’artistes. .
Prieuré Passage Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 60 56 90 contact@leboucandesarts.com
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English :
Free admission. Hat-trick entertainment. Free, conscious donation in support of the association
L’événement Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye
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