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Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Prieuré Lavaré

Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Prieuré Lavaré lundi 24 août 2026.

Lieu : Prieuré

Adresse : Passage

Ville : 72390 Lavaré

Département : Sarthe

Début : lundi 24 août 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Lavaré

Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins

Prieuré Passage Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-08-24

Entrée libre. Animation au chapeau. Don libre et conscient en soutien à l’association
Le festival du Boucan des Arts revient cette année pour une 12e édition.
Du 24 août au 13 septembre, embarquez pour un festival d’art à vivre pleinement, au cœur de la Sarthe.

Au programme expositions, rencontres musique et ateliers d’artistes.   .

Prieuré Passage Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 32 60 56 90  contact@leboucandesarts.com

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English :

Free admission. Hat-trick entertainment. Free, conscious donation in support of the association

L’événement Festival du Boucan des arts 12ème édition À la croisée des chemins Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye

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