Fête de la musique Place de l’église Lavaré

Lavaré

Fête de la musique

Place de l’église Au Commerce du Gué Long Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Place de l’église Au Commerce du Gué Long Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 66

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English :

L’événement Fête de la musique Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye