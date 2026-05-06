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Fête de la musique Place de l’église Lavaré

Fête de la musique Place de l’église Lavaré samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Au Commerce du Gué Long

Ville : 72390 Lavaré

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lavaré

Fête de la musique

Place de l’église Au Commerce du Gué Long Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Place de l’église Au Commerce du Gué Long Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 66 

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English :

L’événement Fête de la musique Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye

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