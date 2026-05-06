Fête de la musique Place de l’église Lavaré
Fête de la musique Place de l’église Lavaré samedi 20 juin 2026.
Lavaré
Fête de la musique
Place de l’église Au Commerce du Gué Long Lavaré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
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Place de l’église Au Commerce du Gué Long Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 66
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English :
L’événement Fête de la musique Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye
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