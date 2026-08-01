Fête du 10 Saint-Moreil
lundi 10 août 2026 · Saint-Moreil
Informations pratiques
Saint-Moreil
Fête du 10
Salle des Fêtes Saint-Moreil Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 15:00:00
fin : 2026-08-10 00:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Une après-midi et une soirée organisée par l’association,
pour fêter l’été, les vacances de celleux qui en ont,
passer un bon moment
ça sera 10vers, 10trayant, 10syllabique et 10ruptif s’il le faut
ça sera la fête du 10 !
programme
dès 15h
-marché d’artisanat local
– jeux
– buvette
– ateliers
à partir de 19h
petite restauration ( pour en apprendre les recettes, passez à l’atelier cuisine dans l’après-midi !)
20h30 concert de Chop Chop
une joyeuse aventure en queue de cochon, bouffées kraut-afro-klezmer-rock punkisées de transe éthio-andaloose
à partir de 22h Dj Poulet .
Salle des Fêtes Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine lestisserandes@ouvaton.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du 10
L’événement Fête du 10 Saint-Moreil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Creuse Sud Ouest