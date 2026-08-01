Informations pratiques

Saint-Moreil

Fête du 10

Salle des Fêtes Saint-Moreil Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 15:00:00

fin : 2026-08-10 00:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Une après-midi et une soirée organisée par l’association,

pour fêter l’été, les vacances de celleux qui en ont,

passer un bon moment

ça sera 10vers, 10trayant, 10syllabique et 10ruptif s’il le faut

ça sera la fête du 10 !

programme

dès 15h

-marché d’artisanat local

– jeux

– buvette

– ateliers

à partir de 19h

petite restauration ( pour en apprendre les recettes, passez à l’atelier cuisine dans l’après-midi !)

20h30 concert de Chop Chop

une joyeuse aventure en queue de cochon, bouffées kraut-afro-klezmer-rock punkisées de transe éthio-andaloose

à partir de 22h Dj Poulet .

Salle des Fêtes Saint-Moreil 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine lestisserandes@ouvaton.org

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English : Fête du 10

L’événement Fête du 10 Saint-Moreil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Creuse Sud Ouest