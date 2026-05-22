Le Menoux

Fête du 13 juillet Le Menoux

Allée du Stade Le Menoux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête du 13 juillet Le Menoux

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice à la tombée de la nuit et soirée dansante animée par Jacky Bernardet. .

Allée du Stade Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 87 47

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English :

Fireworks and ball.

L’événement Fête du 13 juillet Le Menoux Le Menoux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Creuse