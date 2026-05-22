Fête du 13 juillet Le Menoux Le Menoux
Fête du 13 juillet Le Menoux Le Menoux lundi 13 juillet 2026.
Le Menoux
Fête du 13 juillet Le Menoux
Allée du Stade Le Menoux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête du 13 juillet Le Menoux
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice à la tombée de la nuit et soirée dansante animée par Jacky Bernardet. .
Allée du Stade Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 87 47
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English :
Fireworks and ball.
L’événement Fête du 13 juillet Le Menoux Le Menoux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Vallée de la Creuse