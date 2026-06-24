Informations pratiques

Le Menoux

Visite guidée de l’Eglise et de l’atelier Carrasco

Place Général Jean Pascaud Le Menoux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Les visites de l’été dans la Vallée de la Creuse Visite guidée de l’Eglise et de l’atelier Carrasco.

Plongez dans le monde de l’artiste bolivien Jorge Carrasco à travers son œuvre dans

l’église du Menoux, réalisée il y a 50 ans cette année. Un ensemble monumental de fresques

vous attend. Plafonds, murs, recoins…L’intérieur est recouvert de formes colorées, vibrantes et puissantes.

Votre visite se poursuivra dans l’atelier personnel de l’artiste, situé à quelques pas de l’église. 5 .

Place Général Jean Pascaud Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 05 30 tourisme@cc-valleedelacreuse.fr

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English :

For the summer of 2024, the Creuse Valley Tourist Office is delighted to once again offer you a wide range of activities. Guided tour of the Church and the Carrasco workshop

L’événement Visite guidée de l’Eglise et de l’atelier Carrasco Le Menoux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée de la Creuse