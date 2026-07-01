Informations pratiques

Lubey

Fête du 13 juillet

26 rue de verdun Lubey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête du 13 juillet organisée par la Mairie de Lubey en partenariat avec l’ACCA

Entrée libre

Musique

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

26 rue de verdun Lubey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 01 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

July 13 Festival organized by the Lubey Town Hall in partnership with the ACCA

Free admission

Music

Refreshments and food available on site

L’événement Fête du 13 juillet Lubey a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL