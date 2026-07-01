Fête du 13 juillet Lubey
lundi 13 juillet 2026 · Lubey
Informations pratiques
Lubey
Fête du 13 juillet
26 rue de verdun Lubey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête du 13 juillet organisée par la Mairie de Lubey en partenariat avec l’ACCA
Entrée libre
Musique
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
26 rue de verdun Lubey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 01 98
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English :
July 13 Festival organized by the Lubey Town Hall in partnership with the ACCA
Free admission
Music
Refreshments and food available on site
L’événement Fête du 13 juillet Lubey a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL