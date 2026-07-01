Fête du 13 juillet Salle des fêtes de Pontcey Pontcey
lundi 13 juillet 2026 · Salle des fêtes de Pontcey · Pontcey
Informations pratiques
Pontcey
Fête du 13 juillet
Salle des fêtes de Pontcey Rue de la prairie Pontcey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 03:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Au programme
Plateau repas composé de crudités, charcuterie, viande, fromage et dessert sur réservation
Petite restauration et buvette tout au long de la soirée.
Animation musicale assurée par un DJ pour vous faire danser dans une ambiance festive.
Feu d’artifice à 23 h, pour clôturer la soirée en beauté.
Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis et célébrer ensemble le 14 juillet dans la bonne humeur. .
Salle des fêtes de Pontcey Rue de la prairie Pontcey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 00 87 70lapoirouse360@gmail.com
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English : Fête du 13 juillet
L’événement Fête du 13 juillet Pontcey a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE