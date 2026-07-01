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Fête du 13 juillet Salle des fêtes de Pontcey Pontcey

lundi 13 juillet 2026 · Salle des fêtes de Pontcey · Pontcey

Fête du 13 juillet Salle des fêtes de Pontcey Pontcey

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes de Pontcey
Adresse
Rue de la prairie
Ville
70360 Pontcey
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Pontcey

Fête du 13 juillet

Salle des fêtes de Pontcey Rue de la prairie Pontcey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 03:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Au programme

Plateau repas composé de crudités, charcuterie, viande, fromage et dessert sur réservation
Petite restauration et buvette tout au long de la soirée.
Animation musicale assurée par un DJ pour vous faire danser dans une ambiance festive.
Feu d’artifice à 23 h, pour clôturer la soirée en beauté.
Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis et célébrer ensemble le 14 juillet dans la bonne humeur.   .

Salle des fêtes de Pontcey Rue de la prairie Pontcey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 00 87  70lapoirouse360@gmail.com

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English : Fête du 13 juillet

L’événement Fête du 13 juillet Pontcey a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE