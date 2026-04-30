Fête du 14 Juillet Place du village de La Cadière La Cadière-d’Azur
Fête du 14 Juillet Place du village de La Cadière La Cadière-d’Azur mardi 14 juillet 2026.
La Cadière-d’Azur
Fête du 14 Juillet
Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d’Azur Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
18h30 cérémonie commémorative
Puis soirée jazz
19h Jazz en terrasse
21h concert de jazz
Offert & organisé par la Municipalité
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Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 90 12 56 contact@tourisme-lacadieredazur.fr
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English : Fête du 14 Juillet
6:30 pm: commemorative ceremony
Then jazz evening:
7pm: Jazz on the terrace
9pm: jazz concert
Offered & organized by the Municipality
L’événement Fête du 14 Juillet La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-04-30 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur