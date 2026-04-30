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Fête du 14 Juillet Place du village de La Cadière La Cadière-d’Azur

Fête du 14 Juillet Place du village de La Cadière La Cadière-d’Azur mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Place du village de La Cadière

Adresse : Place Jean Jaurès

Ville : 83740 La Cadière-d'Azur

Département : Var

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Cadière-d’Azur

Fête du 14 Juillet

Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

18h30 cérémonie commémorative
Puis soirée jazz
19h Jazz en terrasse
21h concert de jazz
Offert & organisé par la Municipalité
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Place du village de La Cadière Place Jean Jaurès La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 90 12 56  contact@tourisme-lacadieredazur.fr

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English : Fête du 14 Juillet

6:30 pm: commemorative ceremony
Then jazz evening:
7pm: Jazz on the terrace
9pm: jazz concert
Offered & organized by the Municipality

L’événement Fête du 14 Juillet La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-04-30 par Bureau d’Information Tourisme de La Cadière d’Azur

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