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Fête du 14 juillet Lucy-le-Bois

Fête du 14 juillet Lucy-le-Bois mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Église
Ville
89200 Lucy-le-Bois
Département
Yonne
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Lucy-le-Bois

Fête du 14 juillet

Église Lucy-le-Bois Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Randonnée de 10 km et apéritif offert suivi d’un repas tiré du sac partagé avec les marcheurs et les habitants.   .

Église Lucy-le-Bois 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 49 29 68 

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English : Fête du 14 juillet

L’événement Fête du 14 juillet Lucy-le-Bois a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Grand Vézelay