Fête du 14 juillet Lucy-le-Bois
Fête du 14 juillet Lucy-le-Bois mardi 14 juillet 2026.
Lucy-le-Bois
Fête du 14 juillet
Église Lucy-le-Bois Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Randonnée de 10 km et apéritif offert suivi d’un repas tiré du sac partagé avec les marcheurs et les habitants. .
Église Lucy-le-Bois 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 49 29 68
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English : Fête du 14 juillet
L’événement Fête du 14 juillet Lucy-le-Bois a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Grand Vézelay