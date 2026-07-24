Informations pratiques

Sérignac-sur-Garonne

Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne

Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-16 23:30:00

Date(s) :

2026-08-14

La fête du village vous attend tout le week-end avec tombola, soirée DJ, repas convivial, bandas, animations, vide-grenier, randonnée, concours de pêche et tourin traditionnel. Trois jours de festivités, de musique et de convivialité pour tous les âges.

Au programme Vente de tickets pour la tombola tout le week-end.

Vendredi 14/08

– 21h Soirée avec DJ Manu

– Buvette et petite restauration

Samedi 15/08

– 10h30 Messe

– 12h Apéritif offert par la municipalité

– 15h Châteaux gonflables et jeux enfants

– 19h30 Apéritif offert Repas convivial (réservation 07 82 41 89 36) 18€ adulte / 8€ enfant Melon/jambon, Poulet mariné, frites, dessert (pensez à vos couverts)

– Animations musicales Bandas Les Zicosapiens Les Gavroches et Guillaume Parma

– 23h Surprise de la municipalité

Dimanche 16/08

– 8h Vide-grenier (Réservation 06 44 84 24 19)

– 8h Concours de pêche

– 9h Randonnée de 8 kms

– 12h Apéritif offert par la municipalité au bord du canal

– 12 h Buvette et petite restauration

– 19h Tourin traditionnel et tirage de la tombola .

Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 89 36 serignacanimations47310@gmail.com

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English : Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne

The village festival awaits you all weekend long, featuring a raffle, a DJ night, a community meal, bandas, entertainment, a yard sale, a hike, a fishing contest, and a traditional tourin. Three days of festivities, music, and fun for all ages.

L’événement Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Destination Agen