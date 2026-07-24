Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne
vendredi 14 août 2026 · Sérignac-sur-Garonne
Informations pratiques
Sérignac-sur-Garonne
Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne
Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-16 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
La fête du village vous attend tout le week-end avec tombola, soirée DJ, repas convivial, bandas, animations, vide-grenier, randonnée, concours de pêche et tourin traditionnel. Trois jours de festivités, de musique et de convivialité pour tous les âges.
Au programme Vente de tickets pour la tombola tout le week-end.
Vendredi 14/08
– 21h Soirée avec DJ Manu
– Buvette et petite restauration
Samedi 15/08
– 10h30 Messe
– 12h Apéritif offert par la municipalité
– 15h Châteaux gonflables et jeux enfants
– 19h30 Apéritif offert Repas convivial (réservation 07 82 41 89 36) 18€ adulte / 8€ enfant Melon/jambon, Poulet mariné, frites, dessert (pensez à vos couverts)
– Animations musicales Bandas Les Zicosapiens Les Gavroches et Guillaume Parma
– 23h Surprise de la municipalité
Dimanche 16/08
– 8h Vide-grenier (Réservation 06 44 84 24 19)
– 8h Concours de pêche
– 9h Randonnée de 8 kms
– 12h Apéritif offert par la municipalité au bord du canal
– 12 h Buvette et petite restauration
– 19h Tourin traditionnel et tirage de la tombola .
Place de l’Église Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 41 89 36 serignacanimations47310@gmail.com
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English : Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne
The village festival awaits you all weekend long, featuring a raffle, a DJ night, a community meal, bandas, entertainment, a yard sale, a hike, a fishing contest, and a traditional tourin. Three days of festivities, music, and fun for all ages.
L’événement Fête du 15 août de Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Destination Agen