Fête du 15 août Foire aux melons Pouzay
samedi 15 août 2026 · Pouzay
Informations pratiques
Pouzay
Fête du 15 août Foire aux melons
Pouzay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Nouvelle édition de cet événement traditionnel à Pouzay le 15 août.
Animations, stands, commerces, vide-greniers, manèges et restauration en permanence.
Feu d’artifice (sous réserve d’annulation) au stade à 22h45.
Nouvelle édition de cet événement traditionnel à Pouzay le 15 août.
Animations, stands, commerces, vide-greniers, manèges et restauration en permanence.
Feu d’artifice (sous réserve d’annulation) au stade à 22h45. .
Pouzay 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 92 24 pouzay.15aout@gmail.com
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English :
A new edition of this traditional event in Pouzay on August 15th.
Entertainment, shop stands, garage sale, merry-go-rounds and permanent catering.
Fireworks at the stadium at 10:45pm.
L’événement Fête du 15 août Foire aux melons Pouzay a été mis à jour le 2026-08-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme