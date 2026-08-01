Informations pratiques

Pouzay

Fête du 15 août Foire aux melons

Pouzay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Nouvelle édition de cet événement traditionnel à Pouzay le 15 août.

Animations, stands, commerces, vide-greniers, manèges et restauration en permanence.

Feu d’artifice (sous réserve d’annulation) au stade à 22h45.

Nouvelle édition de cet événement traditionnel à Pouzay le 15 août.

Animations, stands, commerces, vide-greniers, manèges et restauration en permanence.

Feu d’artifice (sous réserve d’annulation) au stade à 22h45. .

Pouzay 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 92 24 pouzay.15aout@gmail.com

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English :

A new edition of this traditional event in Pouzay on August 15th.

Entertainment, shop stands, garage sale, merry-go-rounds and permanent catering.

Fireworks at the stadium at 10:45pm.

L’événement Fête du 15 août Foire aux melons Pouzay a été mis à jour le 2026-08-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme