Fête du 15 Aout Parcey
Fête du 15 Aout Parcey samedi 15 août 2026.
Parcey
Fête du 15 Aout
Stade municipal (en face du camping) Parcey Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert Gratuit des YANROCAM, Rock Blues suivi d’un feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.
Stade municipal de Parcey .
Stade municipal (en face du camping) Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 01 89
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English : Fête du 15 Aout
L’événement Fête du 15 Aout Parcey a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE