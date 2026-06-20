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Fête du 15 Aout Parcey

Fête du 15 Aout Parcey samedi 15 août 2026.

Adresse
Stade municipal (en face du camping)
Ville
39100 Parcey
Département
Jura
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Parcey

Fête du 15 Aout

Stade municipal (en face du camping) Parcey Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert Gratuit des YANROCAM, Rock Blues suivi d’un feu d’artifice.
Buvette et restauration sur place.
Stade municipal de Parcey   .

Stade municipal (en face du camping) Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 01 89 

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English : Fête du 15 Aout

L’événement Fête du 15 Aout Parcey a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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