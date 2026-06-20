Parcey

Fête du 15 Aout

Stade municipal (en face du camping) Parcey Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert Gratuit des YANROCAM, Rock Blues suivi d’un feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place.

Stade municipal de Parcey .

Stade municipal (en face du camping) Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 71 01 89

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English : Fête du 15 Aout

L’événement Fête du 15 Aout Parcey a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE