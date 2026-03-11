Inventaire participatif Papillons de nuit ENS Doubs-Loue-Clauge Parcey
Inventaire participatif Papillons de nuit ENS Doubs-Loue-Clauge Parcey vendredi 10 juillet 2026.
Inventaire participatif Papillons de nuit
ENS Doubs-Loue-Clauge Chemin du Golf Parcey Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Partez à la découverte des papillons de nuit dans l’Espace naturel sensible Doubs-Loue-Clauge. Vous apprendrez à observer et reconnaître ces insectes discrets tout en participant à un inventaire naturaliste. Une occasion de mieux connaître la biodiversité nocturne du site et de contribuer à améliorer les connaissances scientifiques. .
ENS Doubs-Loue-Clauge Chemin du Golf Parcey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 05 17 20 dole.environnement@gmail.com
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English : Inventaire participatif Papillons de nuit
L’événement Inventaire participatif Papillons de nuit Parcey a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE