AGENDA · Ratières
Fête du 15 août Ratières
samedi 15 août 2026 · Ratières
Informations pratiques
Ratières
Fête du 15 août
place Chapurlat Ratières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez célébrer le 15 août sur la place du village. Au programme concours de pétanque, repas et bal.
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place Chapurlat Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes altourat259@gmail.com
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English :
Come celebrate August 15 at the village square. On the program: a pétanque tournament, a meal, and a dance.
L’événement Fête du 15 août Ratières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche