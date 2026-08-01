Informations pratiques

Ratières

Fête du 15 août

place Chapurlat Ratières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 13:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez célébrer le 15 août sur la place du village. Au programme concours de pétanque, repas et bal.

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place Chapurlat Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes altourat259@gmail.com

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English :

Come celebrate August 15 at the village square. On the program: a pétanque tournament, a meal, and a dance.

L’événement Fête du 15 août Ratières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche