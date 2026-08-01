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AGENDA · Ratières

Fête du 15 août Ratières

samedi 15 août 2026 · Ratières

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
place Chapurlat
Ville
26330 Ratières
Département
Drôme
Tarif

Ratières

Fête du 15 août

place Chapurlat Ratières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 13:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez célébrer le 15 août sur la place du village. Au programme concours de pétanque, repas et bal.
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place Chapurlat Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   altourat259@gmail.com

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English :

Come celebrate August 15 at the village square. On the program: a pétanque tournament, a meal, and a dance.

L’événement Fête du 15 août Ratières a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche