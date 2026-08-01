Informations pratiques

Rempnat

Fête du 15 août

Devant la mairie Rempnat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Comité des Fêtes de Rempnat vous donne rendez-vous à partir de 17h, devant la mairie, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité ! Au programme bal trad, restauration, buvette, artisans, tombola et de nombreuses occasions de partager un bon moment en famille ou entre amis. Venez profiter de l’ambiance festive au cœur du village et célébrer l’été dans la bonne humeur ! .

Devant la mairie Rempnat 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes@rempnat.fr

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Rempnat a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Portes de Vassivière