Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Fête du 15 août

Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez profiter d’une journée conviviale et festive ouverte à tous ! Tout au long de la journée vous pourrez vous régaler entre amis ou en famille à l’espace restauration. Les amateurs de bonne humeur et de compétition pourront participer au traditionnel concours de pétanque dans une ambiance chaleureuse.

Le fête se poursuivra en soirée avec l’animation d’un DJ pour faire danser petits et grands. Dès la tombée de la nuit le traditionnel feu d’artifice viendra illuminer le ciel pour clôturer cette journée.

D’autres animations et surprises viendront enrichir le programme! .

Lac Plaisance Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 12 08

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus