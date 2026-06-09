Fête du 15 août Musée Mémoires du Textile Val-et-Châtillon

Informations pratiques

Val-et-Châtillon

Fête du 15 août

Musée Mémoires du Textile Avenue Veillon Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

conviviale vous attend, avec des animations pour petits et grands, avec une brocante, des jeux pour enfants, un dîner dansant et un feu d’artifice à 22h. Profitez de l’événement pour découvrir la mémoire du textile, lieu emblématique pour seulement 1 €. Un marché authentique et chaleureux aura lieu au cœur de ce lieu d’exception des créateurs, artisans, producteurs et entreprises du secteur qui tiendront un stand des Potions et des bulles, la Maison du Patrimoine de Badonviller, l’entreprise Arbaro, Jacqueline Vanmerris, l’association des Arts de la scène, les gîtes de coco et d’autres encore à découvrir sur place le jour J.

Informations auprès de la mairie au 03 83 42 51 07Tout public

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Musée Mémoires du Textile Avenue Veillon Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 51 07

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English :

with entertainment for young and old, a flea market, children?s games, a dinner dance and fireworks at 10pm. Take advantage of the event to discover the textile memory, an emblematic place for only 1 ?. In the heart of this exceptional site, an authentic and welcoming market will feature local creators, craftsmen, producers and businesses: Potions et des bulles, la Maison du Patrimoine de Badonviller, l?entreprise Arbaro, Jacqueline Vanmerris, l?association des Arts de la scène, les gîtes de coco and many others to discover on site on the day.

For further information, call the town hall on 03 83 42 51 07

L’événement Fête du 15 août Val-et-Châtillon a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS