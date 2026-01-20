Fête du Bey Vallée Ausone Bazas

Fête du Bey

Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas Gironde

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

L’Association des Voisins du Bey vous propose de participer à une soirée garbure, animée par Lous des la Lane. Soirée dansante ouverte à tous ! .

Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 98 62 90 jacqueline.laforgue@hotmail.fr

English : Fête du Bey

