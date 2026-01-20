Fête du Bey Vallée Ausone Bazas
Fête du Bey Vallée Ausone Bazas samedi 14 novembre 2026.
Fête du Bey
Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas Gironde
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
2026-11-14
L’Association des Voisins du Bey vous propose de participer à une soirée garbure, animée par Lous des la Lane. Soirée dansante ouverte à tous ! .
Vallée Ausone Hall polyvalent Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 98 62 90 jacqueline.laforgue@hotmail.fr
