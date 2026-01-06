Fête du bois au village d’Antan Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Fête du bois au village d’Antan

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d'Antan Plédéliac Côtes-d'Armor

Cette fête met en scène des animations autour des traditions rurales et des savoir-faire liés au bois. Elles feront la part belle à la vie simple des villageois à la campagne, dans le travail, dans la convivialité et aussi dans les amusements qui pigmenteront cette journée, car pittoresque et bonne humeur seront de la fête.

Les amoureux de la nature apprécieront la présence du végétal, des animaux. Les enfants comme les grands auront tout loisir de jouer… avec des jeux en bois bien sûr.

Des fumets pour le nez, des goûts pour les papilles, des essences de bois dans tous les sens pour les yeux, des scènes de vie pour le rire, mais aussi des sons et des musiques traditionnelles qui chantent dans les oreilles pour réveiller nos racines et danser.

Fest-Noz gratuit à partir de 20h.

Restauration sur place (crêpes, galettes saucisses, frites, sandwichs, boissons) .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d'Antan Plédéliac 22270 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

