Informations pratiques

Braye-sous-Faye

Fête du Bois du Temple

Salle Polyvalente Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

41ème édition de cette fête !

Au programme, de nombreuses animations des motos anciennes, un vide-greniers, de la musique avec le groupe Les Midshell, etc. Nouveauté un marché de produits locaux le matin.

Pour clôturer la journée, un feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place.

41ème édition de cette fête !

Au programme, de nombreuses animations des motos anciennes, un vide-greniers, de la musique avec le groupe Les Midshell, etc. Nouveauté un marché de produits locaux le matin.

Pour clôturer la journée, un feu d’artifice.

Restauration et buvette sur place. .

Salle Polyvalente Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 31 64 70

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English :

On the program: plenty of entertainment, vintage motorcycles, a garage sale, inflatables for the kids, and to round off the day, an evening show.

Catering and refreshments on site.

L’événement Fête du Bois du Temple Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2026-07-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme