Fête du bois

Raddon-et-Chapendu Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :

2026-07-26

À partir de 9h. Exposition artisanale des métiers du bois et produits du Terroir.

Exposition . Concours de bûcherons.

Restauration sur place, concerts, danses, bal populaire.

Entrée libre

Programme en cours. .

Raddon-et-Chapendu 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 60 63 fete-du-bois@raddonetchapendu.fr

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English : Fête du bois

L’événement Fête du bois Raddon-et-Chapendu a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)