Fête du bois Raddon-et-Chapendu
Fête du bois Raddon-et-Chapendu dimanche 26 juillet 2026.
Fête du bois
Raddon-et-Chapendu Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 22:30:00
Date(s) :
2026-07-26
À partir de 9h. Exposition artisanale des métiers du bois et produits du Terroir.
Exposition . Concours de bûcherons.
Restauration sur place, concerts, danses, bal populaire.
Entrée libre
Programme en cours. .
Raddon-et-Chapendu 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 60 63 fete-du-bois@raddonetchapendu.fr
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English : Fête du bois
L’événement Fête du bois Raddon-et-Chapendu a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)