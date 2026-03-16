Fête du bois Raddon-et-Chapendu

Fête du bois Raddon-et-Chapendu dimanche 26 juillet 2026.

Fête du bois

Raddon-et-Chapendu Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 22:30:00

Date(s) :
2026-07-26

À partir de 9h. Exposition artisanale des métiers du bois et produits du Terroir.
Exposition . Concours de bûcherons.
Restauration sur place, concerts, danses, bal populaire.
Entrée libre
Programme en cours.   .

Raddon-et-Chapendu 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 60 63  fete-du-bois@raddonetchapendu.fr

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English : Fête du bois

L’événement Fête du bois Raddon-et-Chapendu a été mis à jour le 2026-03-16 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)