Grémévillers

fête du bout du haut

2 Route de Picardie (Choqueuse) Grémévillers Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

La Fête du Bout du Haut 2026

4e édition éco-citoyenne sur tout un week-end !

Samedi 25 Juillet (13h00 02h30)Live R-Wan, One Rusty Band, Ceylon, Wakan Tanka, Jinin, D.J Loxic.

Tarif 12 € (résa) | Gratuit -12 ans. Le + Camping gratuit inclus pour les festivaliers.

Dimanche 26 Juillet (10h00 20h30) | 100% GRATUIT

Programmation Bal Folk, Théâtre de Rue, Les Pelles à Ch’ni, Horfang, Brume, Hey Shuffle. Animations Cirque (Méli Malice), balade contée, parcours nature, grands jeux en bois.

Services & Engagement Village Artisans locaux et pôle associatif (national/local). Restauration 100% circuit court (frites artisanales, glaces de la ferme). Éco-responsable Zéro déchet, toilettes sèches, vaisselle réutilisable.

Pratique Lieu Les Compagnons du Légume, 2 route de Picardie, 60380 Grémévillers. Parking Gratuit à proximité. Rejoignez nous pour un week-end de culture et de durabilité !

La Fête du Bout du Haut 2026

4e édition éco-citoyenne sur tout un week-end !

Samedi 25 Juillet (13h00 02h30)Live R-Wan, One Rusty Band, Ceylon, Wakan Tanka, Jinin, D.J Loxic.

Tarif 12 € (résa) | Gratuit -12 ans. Le + Camping gratuit inclus pour les festivaliers.

Dimanche 26 Juillet (10h00 20h30) | 100% GRATUIT

Programmation Bal Folk, Théâtre de Rue, Les Pelles à Ch’ni, Horfang, Brume, Hey Shuffle. Animations Cirque (Méli Malice), balade contée, parcours nature, grands jeux en bois.

Services & Engagement Village Artisans locaux et pôle associatif (national/local). Restauration 100% circuit court (frites artisanales, glaces de la ferme). Éco-responsable Zéro déchet, toilettes sèches, vaisselle réutilisable.

Pratique Lieu Les Compagnons du Légume, 2 route de Picardie, 60380 Grémévillers. Parking Gratuit à proximité. Rejoignez nous pour un week-end de culture et de durabilité ! .

2 Route de Picardie (Choqueuse) Grémévillers 60380 Oise Hauts-de-France +33 6 17 41 33 46 assoduboutduhaut@gmail.com

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English :

La Fête du Bout du Haut 2026

4th eco-friendly weekend-long event!

Saturday, July 25 (1:00 pm 2:30 am)Live: R-Wan, One Rusty Band, Ceylon, Wakan Tanka, Jinin, D.J Loxic.

Price: 12 ? (booking) | Free for children under 12. Bonus: Free camping included for festival-goers.

Sunday July 26 (10h00 20h30) | 100% FREE

Program Bal Folk, Théâtre de Rue, Les Pelles à Ch’ni, Horfang, Brume, Hey Shuffle. Entertainment: Circus (Méli Malice), storytelling, nature trail, large wooden games.

Services & Commitment Village: Local craftsmen and associations (national/local). Catering: 100% local (home-made French fries, ice cream from the farm). Eco-responsible: Zero waste, dry toilets, reusable tableware.

Practical info Location: Les Compagnons du Légume, 2 route de Picardie, 60380 Grémévillers. Parking: Free nearby. Join us for a weekend of culture and sustainability!

L’événement fête du bout du haut Grémévillers a été mis à jour le 2026-05-14 par Oise Tourisme