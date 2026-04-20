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Fête du brin d’aillet Condac

Fête du brin d’aillet Condac vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 16700 Condac

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Condac

Fête du brin d’aillet

Salle polyvalente Condac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Randonnée pédestre (7 ou 10 km) suivie d’un buffet campagnard
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Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 63 40 

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English :

Hiking (7 or 10 km) followed by a country buffet

L’événement Fête du brin d’aillet Condac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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