Condac

Fête du brin d’aillet

Salle polyvalente Condac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée pédestre (7 ou 10 km) suivie d’un buffet campagnard

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Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 63 40

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English :

Hiking (7 or 10 km) followed by a country buffet

L’événement Fête du brin d’aillet Condac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente