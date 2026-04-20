Fête du brin d’aillet Condac
Fête du brin d’aillet Condac vendredi 1 mai 2026.
Condac
Fête du brin d’aillet
Salle polyvalente Condac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée pédestre (7 ou 10 km) suivie d’un buffet campagnard
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Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 33 63 40
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English :
Hiking (7 or 10 km) followed by a country buffet
L’événement Fête du brin d’aillet Condac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente