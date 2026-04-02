Base nautique muti-activités de Réjallant Condac Charente

Base nautique muti-activités de Réjallant

Base nautique muti-activités de Réjallant Chemin de Montigné 16700 Condac Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue à Rejallant pour pratiquer le canoë-kayak, le stand up paddle ou le pédalo sur le fleuve Charente.

https://canoeruffec.fr/ +33 6 45 40 40 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Muti-activity nautical base of Réjallant

Welcome to Rejallant to practice canoeing, stand up paddle or pedal boat on the Charente river.

Deutsch :

Willkommen in Rejallant, um auf dem Fluss Charente Kanu zu fahren, Stand up paddle zu gehen oder Tretboot zu fahren.

Italiano :

Benvenuti a Rejallant per praticare canoa, stand up paddling o pedalò sul fiume Charente.

Español :

Bienvenido a Rejallant para practicar piragüismo, stand up paddle o pedalós en el río Charente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme