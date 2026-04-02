Base nautique muti-activités de Réjallant Condac Charente
Base nautique muti-activités de Réjallant Condac Charente vendredi 1 mai 2026.
Base nautique muti-activités de Réjallant
Base nautique muti-activités de Réjallant Chemin de Montigné 16700 Condac Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Bienvenue à Rejallant pour pratiquer le canoë-kayak, le stand up paddle ou le pédalo sur le fleuve Charente.
https://canoeruffec.fr/ +33 6 45 40 40 06
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English : Muti-activity nautical base of Réjallant
Welcome to Rejallant to practice canoeing, stand up paddle or pedal boat on the Charente river.
Deutsch :
Willkommen in Rejallant, um auf dem Fluss Charente Kanu zu fahren, Stand up paddle zu gehen oder Tretboot zu fahren.
Italiano :
Benvenuti a Rejallant per praticare canoa, stand up paddling o pedalò sul fiume Charente.
Español :
Bienvenido a Rejallant para practicar piragüismo, stand up paddle o pedalós en el río Charente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-26 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme