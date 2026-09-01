Informations pratiques

Saint-Capraise-de-Lalinde

Fête du canal

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord et l’Office de Tourisme des Bastides Dordogne Périgord organisent la 2e édition de la Fête du Canal, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Pendant trois jours, le canal de Lalinde et la Dordogne seront à l’honneur à travers un programme festif mêlant patrimoine, activités de pleine nature, animations familiales et convivialité, entre Mauzac, Lalinde, Baneuil, Tuilières, Port-de-Couze et Saint-Capraise-de-Lalinde.

Au programme expositions, activités artistiques, pédalos, jeu de piste, jeux en bois, spectacle de bulles de savon géantes et bien d’autres animations.

Porté par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, l’événement invite habitants et visiteurs à redécouvrir autrement le canal de Lalinde, à travers une expérience conviviale, culturelle et immersive. .

Bassin Saint-Capraise-de-Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal

L’événement Fête du canal Saint-Capraise-de-Lalinde a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides