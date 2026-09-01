Informations pratiques

Mauzac-et-Grand-Castang

Fête du canal | Soirée de lancement

Quais Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 23:00:00

Date(s) :

2026-09-18

La Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord et l’Office de Tourisme des Bastides Dordogne Périgord organisent la 2e édition de la Fête du Canal, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

Pendant trois jours, le canal de Lalinde et la Dordogne seront à l’honneur à travers un programme festif mêlant patrimoine, activités de pleine nature,

animations familiales et convivialité, entre Mauzac, Lalinde, Baneuil, Tuilières, Port-de-Couze et Saint-Capraise-de-Lalinde.

La fête débutera vendredi 18 septembre à 19h au port de Mauzac, avec une soirée de lancement réunissant foodtrucks, concert, navigation de voiliers et feu d’artifice.

Porté par la CCBDP, en lien avec les communes et associations partenaires, l’événement invite habitants et visiteurs à redécouvrir autrement le canal de Lalinde, à travers une expérience conviviale, culturelle et immersive. .

Quais Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 08 55 ot.lalinde@ccbdp.fr

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English : Fête du canal | Soirée de lancement

L’événement Fête du canal | Soirée de lancement Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides