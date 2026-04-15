Boulbon

Fête du Cheval

Dimanche 17 mai 2026 de 9h30 à 21h. Place Gilles Léontin Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:30:00

fin : 2026-05-17 21:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez nombreux à la première édition de la Fête du Cheval à Boulbon !

Toute la journée profitez d’animations équestres, de balades à poneys gratuites, d’exposition, de rencontres d’auteur(e)s et de stands autour du cheval !

Rendez-vous à 15h à l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet pour un moment d’exception la bénédiction des chevaux ! Un évènement authentique entre spiritualité et passion équestre. Pour assister à cette bénédiction, les attelages de la Cantarelle vous propose un aller-retour en calèche (attention places limitées).

La soirée sera animée par le groupe The Elders à partir de 19h sur la place vu village. .

Place Gilles Léontin Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

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English :

Come one, come all to the first Fête du Cheval in Boulbon!

L’événement Fête du Cheval Boulbon a été mis à jour le 2026-04-15 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)