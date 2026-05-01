Ouverture de la Chapelle Saint-Julien Route du Frigolet Boulbon

Boulbon

Ouverture de la Chapelle Saint-Julien

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 17h.

Visite commentée à 15h chaque jour. Route du Frigolet Chapelle Saint-Julien Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Exceptionnellement ouverte à la visite, venez découvrir la Chapelle Saint-Julien de Boulbon.

Vous pourrez découvrir cette Chapelle Romane du 12eme Siècle, classée monument historique en 1941, ainsi qu’une présentation de reproductions des vitraux de la Cathédrale de Rouen, retraçant la vie légendaire de Saint-Julien l’Hospitalier.

Une visite commentée aura lieu chaque après-midi à 15h. .

Route du Frigolet Chapelle Saint-Julien Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 asso.saint-julien@orange.fr

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English :

Exceptionally open to visitors, come and discover the Chapelle Saint-Julien de Boulbon.

L’événement Ouverture de la Chapelle Saint-Julien Boulbon a été mis à jour le 2026-05-06 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)