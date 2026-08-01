Informations pratiques

Benet

Fête du cheval, de l’âne et des métiers traditionnels

Sainte Christine Benet Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Une journée festive au coeur du marais, pour découvrir la vie d’autrefois et nos amis les équidés!

Fête du cheval et des vieux métiers

Dès 9 heures

Marché fermier

Foire aux équidés

12 heures

Repas du midi animé par le groupe Les Mariachis

14 heures La Cie Caballicarne

Déambulation théâtralisée de la marionnette et de son vrai cheval

Déambulation théâtralisée de Live-Drawing (dessin sur le vif)

Déambulation théâtralisée de l’échassier et d’un mini shetland

Spectacle équestre

-Danses Folkloriques avec les Les Avant-deux de Damvix

20 heures

Repas animé par le groupe Good Vibes

TOUTE LA JOURNEE

Animation et expositions diverses

-Métiers traditionnels

-Fonctionnement d’une scierie

-Battage et épaléthage de mogettes

-Artisanat divers cuir, broderie, vannerie…

Entrée 8 euros

Gratuit pour les moins de 14 ans

PROMENADES BOUCS ET PONEYS

RESTAURATION TOUTE LA JOURNEE .

Sainte Christine Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 95 99

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English :

A festive day in the heart of the marsh, to discover the life of the past and our friends the horses!

L’événement Fête du cheval, de l’âne et des métiers traditionnels Benet a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin