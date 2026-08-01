Fête du cheval, de l’âne et des métiers traditionnels Benet
samedi 15 août 2026 · Benet
Informations pratiques
Benet
Fête du cheval, de l’âne et des métiers traditionnels
Sainte Christine Benet Vendée
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Une journée festive au coeur du marais, pour découvrir la vie d’autrefois et nos amis les équidés!
Fête du cheval et des vieux métiers
Dès 9 heures
Marché fermier
Foire aux équidés
12 heures
Repas du midi animé par le groupe Les Mariachis
14 heures La Cie Caballicarne
Déambulation théâtralisée de la marionnette et de son vrai cheval
Déambulation théâtralisée de Live-Drawing (dessin sur le vif)
Déambulation théâtralisée de l’échassier et d’un mini shetland
Spectacle équestre
-Danses Folkloriques avec les Les Avant-deux de Damvix
20 heures
Repas animé par le groupe Good Vibes
TOUTE LA JOURNEE
Animation et expositions diverses
-Métiers traditionnels
-Fonctionnement d’une scierie
-Battage et épaléthage de mogettes
-Artisanat divers cuir, broderie, vannerie…
Entrée 8 euros
Gratuit pour les moins de 14 ans
PROMENADES BOUCS ET PONEYS
RESTAURATION TOUTE LA JOURNEE .
Sainte Christine Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 95 99
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English :
A festive day in the heart of the marsh, to discover the life of the past and our friends the horses!
L’événement Fête du cheval, de l’âne et des métiers traditionnels Benet a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
À voir aussi à Benet (Vendée)
- Ciné-Mailles, Bibliothèque Gabriel-Delaunay, Benet 3 octobre 2026