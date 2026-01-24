Fête du cheval Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs
Route de Verdun Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
2026-05-30
La fête du Cheval invite petits et grands à découvrir le monde équestre. Spectacles, animations, vente de chevaux, le week-end promet d’être festif. .
Route de Verdun Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
