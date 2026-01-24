Fête du cheval Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs

Fête du cheval

Route de Verdun Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

La fête du Cheval invite petits et grands à découvrir le monde équestre. Spectacles, animations, vente de chevaux, le week-end promet d’être festif. .

Route de Verdun Halle de Ciel Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 59 02 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du cheval

L’événement Fête du cheval Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-01-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III