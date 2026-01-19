Stage de danse avec Chritophe Licata Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Stage de danse avec Chritophe Licata

Salle des fêtes 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-05-31 14:00:00

Stage de danse exclusif avec Christophe Licata. Jive de 14h à 15h suivi d’un photocall. Medley Latino de 15h15 à 16h15 suivi d’un dernier photocall. Cours tous niveaux, accessibles dès 12 ans. Aucun accompagnateurs ou spectateurs durant le stage. Petite buvette sur place. .

