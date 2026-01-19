Stage de danse avec Chritophe Licata Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs
Stage de danse avec Chritophe Licata Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs dimanche 31 mai 2026.
Stage de danse avec Chritophe Licata
Salle des fêtes 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 15:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Stage de danse exclusif avec Christophe Licata. Jive de 14h à 15h suivi d’un photocall. Medley Latino de 15h15 à 16h15 suivi d’un dernier photocall. Cours tous niveaux, accessibles dès 12 ans. Aucun accompagnateurs ou spectateurs durant le stage. Petite buvette sur place. .
Salle des fêtes 5 Place de la Halle Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 24 52 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage de danse avec Chritophe Licata
L’événement Stage de danse avec Chritophe Licata Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-01-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III