Fête du Chevreau Lavans-Vuillafans samedi 7 février 2026.
Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29
Petits et grands, rejoignez-nous à la Ferme du Rondeau pour 20 journées festives et 3 nocturnes exceptionnelles
Nouveautés 2026
Un nouvel espace chauffé a été créé pour vous encore mieux vous accueillir.
Le billet d’entrée adultes inclut un bon d’achat de 5 € au magasin du Rondeau (voir conditions).
Profitez également de notre buvette, de notre magasin et d’un menu spécial au restaurant de la ferme (inclut une entrée à la fête).
Tous les week-ends du 31 janvier au 29 mars
Les mercredis 11 et 18 février
Nocturnes les samedis 7, 14 et 21 février .
Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 25 84 contact@ferme-rondeau.fr
English : Fête du Chevreau
