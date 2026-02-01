Fête du Chevreau Lavans-Vuillafans

Fête du Chevreau

Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans Doubs

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28 2026-03-29

Petits et grands, rejoignez-nous à la Ferme du Rondeau pour 20 journées festives et 3 nocturnes exceptionnelles

Nouveautés 2026

Un nouvel espace chauffé a été créé pour vous encore mieux vous accueillir.

Le billet d’entrée adultes inclut un bon d’achat de 5 € au magasin du Rondeau (voir conditions).

Profitez également de notre buvette, de notre magasin et d’un menu spécial au restaurant de la ferme (inclut une entrée à la fête).

Tous les week-ends du 31 janvier au 29 mars

Les mercredis 11 et 18 février

Nocturnes les samedis 7, 14 et 21 février .

Ferme du Rondeau Lavans-Vuillafans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 25 84 contact@ferme-rondeau.fr

English : Fête du Chevreau

