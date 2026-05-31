Fête du Chipiron, Avenue des Mimosas 64700 HENDAYE, Hendaye
Fête du Chipiron, Avenue des Mimosas 64700 HENDAYE, Hendaye lundi 13 juillet 2026.
Fête du Chipiron Lundi 13 juillet, 18h00 Avenue des Mimosas 64700 HENDAYE Pyrénées-Atlantiques
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T18:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T18:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
La Fête du chipiron à Hendaye
Le lundi 13 juillet 2026, Hendaye célèbre l’un des produits emblématiques de la gastronomie basque : le chipiron.
Dès 18h30, l’avenue des Mimosas devient piétonne pour accueillir cette grande fête conviviale, organisée à la veille de la fête nationale.
Au programme : grandes tablées en plein air, dégustation de chipirons préparés par les associations locales, animations musicales et ambiance festive jusqu’en soirée.
Les visiteurs pourront savourer différentes recettes autour de l’encornet, préparé en sauce, farci ou grillé, dans une atmosphère simple et chaleureuse. La Zarpaï Banda accompagnera la soirée en musique, avant le traditionnel toro de fuego, temps fort lumineux et populaire de la fête.
Informations pratiques :
Lieu : Avenue des Mimosas, Hendaye
Date : Lundi 13 juillet 2026
Horaires : à partir de 18h30
️ Repas chipirons : 15 €
Verre réutilisable “baso berri” : 1 € supplémentaire
Animations musicales : gratuites
Un rendez-vous estival incontournable pour découvrir la culture basque et partager un moment gourmand au cœur d’Hendaye.
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La célèbre fête du chipiron, une célébration majeure de la gastronomie basque se tiendra le 13 juillet 2026 à Hendaye. Hendaye chipiron
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