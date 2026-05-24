Hendaye

Oh’lala X Micafé 2ème édition

87 Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez profiter d’un moment créatif et gourmand chez Oh lala café, en collaboration avec Micafé Céramique.

Nous vous proposons un atelier de peinture sur céramique ouvert à tous, idéal à partager en famille, en couple ou entre amis. Chaque participant pourra personnaliser sa propre pièce de céramique tout en profitant d’un délicieux goûter dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un après-midi différent pour se détendre, créer et partager un joli moment à Hendaye. .

87 Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ohlalahendaye@gmail.com

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English : Oh’lala X Micafé 2ème édition

L’événement Oh’lala X Micafé 2ème édition Hendaye a été mis à jour le 2026-05-24 par Hendaye Tourisme & Commerce