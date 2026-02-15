Fête du Cidre, du Boudin et de la Chataigne Arrènes
Fête du Cidre, du Boudin et de la Chataigne
Arrènes Creuse
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
2026-10-25
Au programme le traditionnel marché de producteurs et d’artisans, du cidre fraîchement pressé sur place …
Une ambiance festive et conviviale pour petits et grands !
Réservations uniquement par téléphone.
Venez nombreux célébrer cette 28ème édition et partager avec nous cette belle journée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité ! .
Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 92 30
English : Fête du Cidre, du Boudin et de la Chataigne
