Fête du Cidre, du Boudin et de la Chataigne

Arrènes Creuse

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

2026-10-25

Au programme le traditionnel marché de producteurs et d’artisans, du cidre fraîchement pressé sur place …

Une ambiance festive et conviviale pour petits et grands !

Réservations uniquement par téléphone.

Venez nombreux célébrer cette 28ème édition et partager avec nous cette belle journée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité ! .

Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 05 92 30

English : Fête du Cidre, du Boudin et de la Chataigne

