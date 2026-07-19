Fête du ciel au Moulin de Faugères, Moulin de Faugères, Faugères

Informations pratiques

Fête du ciel au Moulin de Faugères Samedi 19 septembre, 17h00 Moulin de Faugères Hérault

Gratuit. Sur réservation. 200 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Préparez-vous à une journée mêlant voyage interstellaire et découverte du patrimoine !

À partir de 17h, observez le Soleil et participez à des ateliers autour du système solaire, spécialement conçus pour les enfants, avant de découvrir le moulin à grains de Faugères lors d’une visite.

À la tombée de la nuit, prolongez l’expérience dans une ambiance conviviale avec des animations musicales, un espace de restauration, des producteurs du terroir et une soirée d’observation du ciel pour percer les mystères de la voûte céleste.

Moulin de Faugères Les trois Tours 34600 Faugères Faugères 34600 Hérault Occitanie 04 67 36 67 13 https://tourisme-avant-monts.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fete-du-ciel-septembre-2026 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 36 67 13 »}] Perchés à 417 m d’altitude, les moulins de Faugères sont trois tours construites au XVIe siècle. Laissés à l’abandon au fil des années, ils sont remis en état en 1829 par les frères Rivière, meuniers, qui investissent les lieux et relancent leur activité.

En 1991, l’association de sauvegarde des Hauts Cantons poursuit ce travail en lançant la restauration à l’identique de l’un des moulins, contribuant ainsi à la préservation de ce remarquable patrimoine. Présence de parkings, prendre la D909 reliant Béziers à Bédarieux, après Faugères sur la droite, panneau de signalisation.

Préparez-vous à une journée mêlant voyage interstellaire et visite patrimoniale !

©office de tourisme