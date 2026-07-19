Informations pratiques

Faugères

L’AUTOMNE DANS LES VIGNES DE CÉBÈNE

Faugères Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Explorez les paysages de Faugères au fil d’une randonnée vigneronne de 6 km ! Entre nature préservée, murets en pierres sèches et vignobles cultivés en bio, découvrez le terroir autrement avant de savourer les vins du Domaine de Cébène.

A l’occasion de Vignobles en Scène, les journées Vignobles & Découvertes

Entre garigues et vignes nous profiterons des senteurs et couleurs automnales.

L’itinéraire nous permettra de gagner quelques points de vue et d’ apprécier le patrimoine bâti en pierres sèches.

Nous decouvrierons également la biodiversité préservée que peut offrir une vigne conduite en agriculture biologique.

Une fois nos sens éveillés nous serons prêts pour la dégustation des vins du domaine !

Rdv 9h au domaine de Cébène, route de caussinojouls, à Faugères

9-11h randonnée Vigneronne (1h30 de marche, 6 km)

11-12h dégustation des vins du domaine

Tarif 18€ par personne, gratuit pour les enfants

Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

L’ Oustaloise, Chambres d’hôtes à Faugères 07 64 08 05 33

Des lits sur la place, Chambres d’hôtes à Hérépian 04 67 23 16 84

Camping L’Oliveraie à Laurens 04 67 90 24 36

Gîte à Cabrerolles 06 12 10 18 30 .

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 44 94 22 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’AUTOMNE DANS LES VIGNES DE CÉBÈNE

Explore the landscapes of Faugères on a 6-km wine-tasting hike! Amid unspoiled nature, dry-stone walls, and organically farmed vineyards, discover the region in a whole new way before savoring the wines of Domaine de Cébène.

L’événement L’AUTOMNE DANS LES VIGNES DE CÉBÈNE Faugères a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES