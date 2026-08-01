MESSE ET REPAS Faugères
dimanche 16 août 2026 · Faugères
Informations pratiques
Faugères
MESSE ET REPAS
Faugères Hérault
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Participez à la messe du dimanche 16 aout 2026 à 17h qui aura lieu dans la chapelle de la Caumette.
Cette messe sera suivie d’un repas au profit de la restauration du patrimoine de la commune de Faugères.
Reservation obligatoire pour le repas 20 euros
.
Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 04 74
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English : MESSE ET REPAS
Please join us for the Mass on Sunday, August 16, 2026, at 5:00 p.m., which will be held in the Caumette Chapel.
This Mass will be followed by a meal to benefit the restoration of Faugères’s heritage sites.
Reservations are required for the meal—20 euros
L’événement MESSE ET REPAS Faugères a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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