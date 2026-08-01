Informations pratiques

Faugères

MESSE ET REPAS

Faugères Hérault

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Participez à la messe du dimanche 16 aout 2026 à 17h qui aura lieu dans la chapelle de la Caumette.

Cette messe sera suivie d’un repas au profit de la restauration du patrimoine de la commune de Faugères.

Reservation obligatoire pour le repas 20 euros

.

Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 04 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MESSE ET REPAS

Please join us for the Mass on Sunday, August 16, 2026, at 5:00 p.m., which will be held in the Caumette Chapel.

This Mass will be followed by a meal to benefit the restoration of Faugères’s heritage sites.

Reservations are required for the meal—20 euros

L’événement MESSE ET REPAS Faugères a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS