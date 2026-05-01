Fête du circuit-court Poyols
Fête du circuit-court Poyols dimanche 31 mai 2026.
Poyols
Fête du circuit-court
Poyols Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
4ème édition: la vie entre roches et torrent
Tables rondes, marché d’artisan.es et producteur. rices, ateliers et balades, concert Olala, repas, buvette et goûter.
Annulation en cas de pluie. Pas de CB
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Poyols 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 44 63 52
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English :
4th edition: life between rock and torrent
Round-table discussions, craftsmen’s and producers’ market, workshops and walks, Olala concert, meal, refreshments and snacks.
Cancellation in case of rain. No credit card
L’événement Fête du circuit-court Poyols a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois