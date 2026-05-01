Poyols

Fête du circuit-court

Poyols Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

4ème édition: la vie entre roches et torrent

Tables rondes, marché d’artisan.es et producteur. rices, ateliers et balades, concert Olala, repas, buvette et goûter.

Annulation en cas de pluie. Pas de CB

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Poyols 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 61 44 63 52

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English :

4th edition: life between rock and torrent

Round-table discussions, craftsmen’s and producers’ market, workshops and walks, Olala concert, meal, refreshments and snacks.

Cancellation in case of rain. No credit card

L’événement Fête du circuit-court Poyols a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays Diois