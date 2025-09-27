Fête du Climont Urbeis

Urbeis

Fête du Climont

Blanche Maison Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La fête du Climont édition 2026 continue à tisser les liens autour du Climont avec des animations, concerts et ateliers tout au long du week-end.

La fête du Climont édition 2026 continue à tisser les liens autour du Climont. Cette année la fête nous fera voyager …

Samedi 6 juin

9h -12h30

Voyage culinaire

avec Marie Christine Matt de l’association Le jardin de Gribouille.

Cueillette de plantes sauvages autour du Climont

Transformation des plantes en cuisine

Dégustation

Atelier pour 18 personnes

12h30 14h Pique-nique

Repas tiré du sac avec des plats glanés lors de nos voyages…

14h 18h

Ateliers & Balade & Rencontres

Voyager à travers le temps

Ballade vers le Château du Bilstein avec Christine Wagner d’Urbeis

Histoire contée sur l’ancien hôtel du Climont avec son bureau de poste par Jean-Marie Gérardin, habitant du Climont

Ecrire et envoyer des cartes postales depuis un bureau de poste éphémère en partenariat avec Amnesty International en écho à l’histoire des personnes persécutées pour leurs opinions politiques, qui ont été ‘passées’ au Climont

Mur souvenirs de mon séjour au Climont invitation aux anciens de la colonie de vacances à partager leurs souvenirs

Atelier Landart pour les enfants avec Tatiana Meyer des Elfes

Atelier initiation au Patch-Work avec Violette Claudon

14h 17h Atelier de chant et d’écriture pour adultes autour du thème du voyage avec Juliette Taffin écriture d’une chanson pour son concert du soir

17h 24h Non stop

Buvette Tartes Flambées préparées par Les Elfes .

17h 20h30 Petit bal folk

Animé par le groupe Bis Bal’d: un groupe de 4 amis musiciens qui se sont rassemblés autour d’une passion commune pour la musique & la danse folk dans un esprit de convivialité !

Le groupe est constitué de Quentin et Romain à l’accordéon diatonique, Caroline à la flûte traversière et Édith au violon.

Nous aimons particulièrement créer des arrangements originaux pour mettre en valeur chaque personnalité et chaque instrument.

Et ne vous inquiétez pas: ils nous aiderons à trouver les pas de danse!

20h30 Concert

Le large à la campagne

Concert de Juliette Taffin Son piano et sa voix pour cheminer en long et en large, sa trompette pour tracer des traverses, Juliette Taffin navigue à vue, dans le vert.

Ces chansons, ce spectacle, Juliette les a mûris plusieurs années ; c’est un paroles et musique, c’est un joué chanté, c’est un écrit improvisé. Ce sont également ses premières chansons en tant qu’autrice. C’est un piano voix, qui envoie.

Avec la participation des écoliers et des adultes, qui ont participé aux ateliers d’écriture et de chant.

22h Soirée dansante

Voyage au cœur du Blues

C’est à un voyage musical que nous invite Chakir’s, sur les traces des artistes qui ont bercé son enfance. Première halte, le blues d’Armstrong ou de Ray Charles, et leurs hymnes vibrants. On prend le prochain train, destination la soul. Servis par les mélodies enjouées de Marine NUSS au saxophone, Nello DRONNE à la contrebasse et Maxime EPP à la batterie, les arrangements de Chakir donnent à réentendre les trésors d’Otis Redding ou de Bill Withers.

L’itinéraire est riche ; il se poursuit vers la folk de Bob Dylan mais aussi dans des directions plus inattendues, vers des tubes récents, avec même un arrêt du côté du reggae. On rit, on s’émeut, l’atmosphère se réchauffe. Finalement, Chakir aura rallumé le jukebox des souvenirs, grâce à un répertoire éclectique et maîtrisé, et surtout grâce à sa formidable générosité.

Dimanche 1er juin

11h 12h

Célébration œcuménique au Temple du Climont

12h 14h Repas

Repas sur inscription proposé par le restaurant Diette de Fouchy

Avec stand pour acheter des repas non-réservés

14h 17h

Carnets de campagne

Marché des associations & agriculteurs Jeux en bois pour les enfants vente de gâteaux par les Elfes d’Argent buvette

Atelier de dessin, animé par les croqueuses et croqueurs de l’association Urban sketchers , qui sont invités en résidence lors du week-end

Voyage chronologique et minéral à travers le temps accompagné par l’association le Grabe

Lecture de contes et fables sur le voyage pour les enfants sous les arbres de la forêt du Climont.

Ecrire et envoyer des cartes postales depuis un bureau de poste éphémère en partenariat avec Amnesty International en écho à l’histoire des personnes persécutées pour leurs opinions politiques, qui ont été ‘passées’ au Climont

Mur souvenirs de mon séjour au Climont invitation aux anciens de la colonie de vacances à partager leurs souvenirs

17h Concert

Voyage à travers les grandes villes enchantées

par la chorale et l’ensemble instrumental adulte de la MJC de Villé sous la direction de Cloé Frantz et Magali Brondel.

Entrée libre chapeau

Verre d’amitié

Avant de nous quitter, nous levons nos verres pour remercier tous ceux qui ont participé à l’organisation!

Et Les Elfes proposeront leurs dernières tartes flambées… .

Blanche Maison Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 35 35 77 52 contact@abc-climont.eu

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English :

The 2026 Climont Festival continues to forge links around the Climont with events, concerts and workshops throughout the weekend.

L’événement Fête du Climont Urbeis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé