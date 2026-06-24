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Fête du club Anzex

Fête du club Anzex

Fête du club Anzex samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Stade du Queyran
Ville
47700 Anzex
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Anzex

Fête du club

Stade du Queyran Anzex Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00

Date(s) :
2026-07-04

9h concours de belote
12h melon/grillades/frites/glaces
14h concours de pétanque
18h apéritif
19h30 2° cérémonie des Oscars du RC Queyran
Repas brasero
Remise des récompenses en plein air
Soirée avec DJ jusqu’à 3h
Buvette, structures gonflables
Sur réservation   .

Stade du Queyran Anzex 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 28 13 76 

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English : Fête du club

L’événement Fête du club Anzex a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne