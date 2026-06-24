Anzex

Fête du club

Stade du Queyran Anzex Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 03:00:00

Date(s) :

2026-07-04

9h concours de belote

12h melon/grillades/frites/glaces

14h concours de pétanque

18h apéritif

19h30 2° cérémonie des Oscars du RC Queyran

Repas brasero

Remise des récompenses en plein air

Soirée avec DJ jusqu’à 3h

Buvette, structures gonflables

Sur réservation .

Stade du Queyran Anzex 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 28 13 76

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English : Fête du club

L’événement Fête du club Anzex a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne