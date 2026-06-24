Fête du club Anzex
Fête du club Anzex samedi 4 juillet 2026.
Anzex
Fête du club
Stade du Queyran Anzex Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00
Date(s) :
2026-07-04
9h concours de belote
12h melon/grillades/frites/glaces
14h concours de pétanque
18h apéritif
19h30 2° cérémonie des Oscars du RC Queyran
Repas brasero
Remise des récompenses en plein air
Soirée avec DJ jusqu’à 3h
Buvette, structures gonflables
Sur réservation .
Stade du Queyran Anzex 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 28 13 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du club
L’événement Fête du club Anzex a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Coteaux et Landes de Gascogne