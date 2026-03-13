FETE DU COCHON à la Ferme du Châtel Aulnay-l’Aître

FETE DU COCHON à la Ferme du Châtel Aulnay-l’Aître samedi 5 septembre 2026.

FETE DU COCHON à la Ferme du Châtel

FERME DU CHATEL Aulnay-l’Aître Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Tout public
Dégustations, démonstrations , ventes, visite de l’huilerie à la ferme.

Rillettes à la fourchette en dégustation gratuite, ainsi que nos cochonnailles et produits de producteurs locaux.

Repas sur réservation.

Entrée libre.   .

FERME DU CHATEL Aulnay-l’Aître 51240 Marne Grand Est  

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English : FETE DU COCHON à la Ferme du Châtel

L’événement FETE DU COCHON à la Ferme du Châtel Aulnay-l’Aître a été mis à jour le 2026-03-13 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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