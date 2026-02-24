Fête du cochon grillé Verneuil-sur-Indre
Fête du cochon grillé Verneuil-sur-Indre samedi 11 juillet 2026.
Fête du cochon grillé
23 Rue du Golf Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
La traditionnelle fête du Cochon Grillé revient pour une édition rock !
Concours de pétanque (début d’après-midi) puis dîner spectacle (19h) Tribute Téléphone un concert reprenant les tubes du célèbre groupe de rock français !
Clôture de l’événement avec un feu d’artifice.
La traditionnelle fête du Cochon Grillé revient pour une édition rock !
Concours de pétanque en doublette en début d’après-midi (inscription de 13h à 14h15).
À partir de 19h début du dîner spectacle avec cette année Tribute Téléphone pour un concert reprenant les tubes du célèbre groupe de rock français ! Concert gratuit ; repas payant avec menu pour les enfants.
Enfin la soirée se terminera avec le traditionnel feu d’artifice !
Buvette durant tout l’événement. .
23 Rue du Golf Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 78 58 98 comitedesfetesverneuilsurindre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The traditional Cochon Grillé festival returns for a rockin’ edition!
Petanque competition (early afternoon) followed by a dinner and show (7pm) featuring Tribute Téléphone : a concert covering the hits of the famous French rock band!
The event closes with a fireworks display.
L’événement Fête du cochon grillé Verneuil-sur-Indre a été mis à jour le 2026-02-24 par Loches Touraine Châteaux de la Loire