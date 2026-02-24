Fête du cochon grillé Verneuil-sur-Indre

Fête du cochon grillé

23 Rue du Golf Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 13:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La traditionnelle fête du Cochon Grillé revient pour une édition rock !

Concours de pétanque en doublette en début d’après-midi (inscription de 13h à 14h15).

À partir de 19h début du dîner spectacle avec cette année Tribute Téléphone pour un concert reprenant les tubes du célèbre groupe de rock français ! Concert gratuit ; repas payant avec menu pour les enfants.

Enfin la soirée se terminera avec le traditionnel feu d’artifice !

Buvette durant tout l’événement. .

23 Rue du Golf Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 78 58 98 comitedesfetesverneuilsurindre@gmail.com

English :

The traditional Cochon Grillé festival returns for a rockin’ edition!

Petanque competition (early afternoon) followed by a dinner and show (7pm) featuring Tribute Téléphone : a concert covering the hits of the famous French rock band!

The event closes with a fireworks display.

