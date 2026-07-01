Informations pratiques

La Caure

Fête du Cochon

Place des Tilleuls La Caure Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout public

Venez profiter d’un moment convivial autour du traditionnel cochon à la broche à La Caure, le dimanche 26 juillet 2026 !

Au menu entrée, cochon à la broche, fromage et dessert, dans une ambiance chaleureuse et champêtre. .

Place des Tilleuls La Caure 51270 Marne Grand Est +33 6 81 22 55 51

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English : Fête du Cochon

L’événement Fête du Cochon La Caure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne