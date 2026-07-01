Fête du Cochon La Caure
dimanche 26 juillet 2026 · La Caure
Informations pratiques
La Caure
Fête du Cochon
Place des Tilleuls La Caure Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout public
Venez profiter d’un moment convivial autour du traditionnel cochon à la broche à La Caure, le dimanche 26 juillet 2026 !
Au menu entrée, cochon à la broche, fromage et dessert, dans une ambiance chaleureuse et champêtre. .
Place des Tilleuls La Caure 51270 Marne Grand Est +33 6 81 22 55 51
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English : Fête du Cochon
L’événement Fête du Cochon La Caure a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne