FÊTE DU COMMITÉ Le Collet-de-Dèze
samedi 22 août 2026 · Le Collet-de-Dèze
Informations pratiques
Le Collet-de-Dèze
FÊTE DU COMMITÉ
Le Collet-de-Dèze Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Pour clôturer l’été en beauté le comité des fête du Collet de Dèze organise sa fête annuel avec concours de pétanque, repas, concerts, fête foraine , buvette, snack sur place.
Pour clôturer l’été en beauté le comité des fête du Collet de Dèze organise sa fête annuel
au programme:
Samedi:
15h: concourt de pétanque doublette 200€ + FP
19h: Apéro animé par l’orchestre Solaris
20h30: Repas ( jambon grillé , melon glace café)
22h: Grand bal animé par l’orchestre Solaris
Dimanche:
9h: Tripoux (terrine, pdt, pélardo, melon)
10h: Concours pétanque tête à tête 100€+ FP
12h: Apéritif animé par le duo alésien 2 copains
13h: Brasucade de moules
15h: Concours de pétanque triplette 300€+FP
19h Apéritif musical + grillades
tout le week-end fête foraine , buvette, snack sur place .
Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 95 29 40 02
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English :
To wrap up the summer in style, the Collet de Dèze Festival Committee is organizing its annual festival, featuring a pétanque tournament, a meal, concerts, a carnival, a refreshment stand, and snacks available on site.
L’événement FÊTE DU COMMITÉ Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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- CONCERT QUATUOR ERABLE Le Collet-de-Dèze 18 août 2026