Informations pratiques

Le Collet-de-Dèze

FÊTE DU COMMITÉ

Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Pour clôturer l’été en beauté le comité des fête du Collet de Dèze organise sa fête annuel avec concours de pétanque, repas, concerts, fête foraine , buvette, snack sur place.

Pour clôturer l’été en beauté le comité des fête du Collet de Dèze organise sa fête annuel

au programme:

Samedi:

15h: concourt de pétanque doublette 200€ + FP

19h: Apéro animé par l’orchestre Solaris

20h30: Repas ( jambon grillé , melon glace café)

22h: Grand bal animé par l’orchestre Solaris

Dimanche:

9h: Tripoux (terrine, pdt, pélardo, melon)

10h: Concours pétanque tête à tête 100€+ FP

12h: Apéritif animé par le duo alésien 2 copains

13h: Brasucade de moules

15h: Concours de pétanque triplette 300€+FP

19h Apéritif musical + grillades

tout le week-end fête foraine , buvette, snack sur place .

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 6 95 29 40 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To wrap up the summer in style, the Collet de Dèze Festival Committee is organizing its annual festival, featuring a pétanque tournament, a meal, concerts, a carnival, a refreshment stand, and snacks available on site.

L’événement FÊTE DU COMMITÉ Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-07-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère