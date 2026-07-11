Fête du coquelet Beyren-lès-Sierck
dimanche 2 août 2026 · Beyren-lès-Sierck
Informations pratiques
Beyren-lès-Sierck
Fête du coquelet
1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle
Tarif : – – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 11:30:00
fin : 2026-08-02 15:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Comme chaque premier dimanche du mois d’août, le conseil de Fabrique de Beyren-lès-Sierck organise la traditionnelle fête du Coquelet, pour participer au financement de l’église Saint-Barthélemy. Venez profiter d’un repas complet, convivial et familial avec boissons comprises.
Réservation obligatoire avant 26 juillet par téléphone.Tout public
27 .
1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 6 08 57 81 47
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English :
As it does every first Sunday in August, the Beyren-l’Sierck Parish Council is organizing the traditional Coquelet Festival to help fund Saint-Barthélemy Church. Come enjoy a full, friendly, family-style meal with drinks included.
Reservations are required by July 26 via phone.
L’événement Fête du coquelet Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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