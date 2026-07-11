Informations pratiques

Beyren-lès-Sierck

Fête du coquelet

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 11:30:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Comme chaque premier dimanche du mois d’août, le conseil de Fabrique de Beyren-lès-Sierck organise la traditionnelle fête du Coquelet, pour participer au financement de l’église Saint-Barthélemy. Venez profiter d’un repas complet, convivial et familial avec boissons comprises.

Réservation obligatoire avant 26 juillet par téléphone.Tout public

27 .

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 6 08 57 81 47

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English :

As it does every first Sunday in August, the Beyren-l’Sierck Parish Council is organizing the traditional Coquelet Festival to help fund Saint-Barthélemy Church. Come enjoy a full, friendly, family-style meal with drinks included.

Reservations are required by July 26 via phone.

L’événement Fête du coquelet Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS