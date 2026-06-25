Beyren-lès-Sierck

Fête du village

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 11:30:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Participez à un événement incontournable du village !

Au programme

Foodtrucks (flammes & pizzas)

Boissons & gourmandises

Châteaux gonflables

Animation musicale

Tombola pour petits et grands

Événement gratuit Réservé exclusivement aux habitants et aux membres du bureau des associations locales. Inscription obligatoire avant mi-août par mail ou téléphone ou via le coupon réponse. Envie de participer ? Les gâteaux et desserts faits maison sont les bienvenus (prévenir la mairie à l’avance).Tout public

0 .

1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 contact@beyren-gandren.fr

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English :

Join us for a must-see village event!

On the program:

Food trucks (grilled meats & pizzas)

Drinks & treats

Inflatable castles

Live music

Raffle for kids and adults

Free event—exclusively for residents and members of the local associations committee. Registration is required by mid-August via email, phone, or the reply card. Want to participate? Homemade cakes and desserts are welcome (please notify the town hall in advance).

L’événement Fête du village Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS