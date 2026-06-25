Fête du village Beyren-lès-Sierck
Fête du village Beyren-lès-Sierck dimanche 30 août 2026.
Beyren-lès-Sierck
Fête du village
1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 11:30:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Participez à un événement incontournable du village !
Au programme
Foodtrucks (flammes & pizzas)
Boissons & gourmandises
Châteaux gonflables
Animation musicale
Tombola pour petits et grands
Événement gratuit Réservé exclusivement aux habitants et aux membres du bureau des associations locales. Inscription obligatoire avant mi-août par mail ou téléphone ou via le coupon réponse. Envie de participer ? Les gâteaux et desserts faits maison sont les bienvenus (prévenir la mairie à l’avance).Tout public
0 .
1 Place du Foyer Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 83 75 06 contact@beyren-gandren.fr
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English :
Join us for a must-see village event!
On the program:
Food trucks (grilled meats & pizzas)
Drinks & treats
Inflatable castles
Live music
Raffle for kids and adults
Free event—exclusively for residents and members of the local associations committee. Registration is required by mid-August via email, phone, or the reply card. Want to participate? Homemade cakes and desserts are welcome (please notify the town hall in advance).
L’événement Fête du village Beyren-lès-Sierck a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS