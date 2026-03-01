Fête du Court-métrage Courts vers ta liberté Cinéma Le Korrigan Binic-Étables-sur-Mer

Fête du Court-métrage Courts vers ta liberté

Cinéma Le Korrigan 4 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Fête du Court-métrage Cycle de courts métrages, proposé en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Quatre films qui questionnent la volonté de s’affranchir, du Liban au Sénégal

Durée de la séance 1h26 À partir de 14 ans. Tarif 6,40€, tarif réduit ou abonné 4,90€. .

