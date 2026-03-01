Fête du Court-Métrage Parents/Enfants ! à l’Arrosoir Figeac Figeac

Fête du Court-Métrage Parents/Enfants ! à l’Arrosoir Figeac

5 rue de Crussol Figeac Lot

Projection de courts-métrages sur la thématique parents/enfants avec une sélection de plusieurs courts métrages tout public pour échanger sur les différents modèles de parentalité (parent divorcé, apprentissage de la parentalité dans les premières années, dépression d'un parent ou changement de vocation entre le père et l'enfant) !

5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie contact@larrosoir.org

English :

Short film screening on the theme of parents/children with a selection of several short films for all audiences to discuss different models of parenthood (divorced parent, learning about parenthood in the early years, depression of a parent or change of vocation between father and child)

!

