Fête du court métrage Rue de la Gare Rochechouart

Fête du court métrage

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Plongez dans la magie du cinéma avec la 10ᵉ édition de Fête du Court Métrage à Rochechouart !

Découvrez un moment unique où petits et grands se retrouvent pour célébrer la créativité et l’émotion à travers des courts métrages captivants. Au programme des histoires tendres, drôles et pleines de surprises, spécialement sélectionnées pour émerveiller le jeune public et ravir les ados.

Laissez-vous transporter par Mon Jardin Merveilleux, une pépite poétique qui éveillera l’imaginaire des plus petits, puis vibrez avec Bien Dans Ma Tête, une aventure pleine de rebondissements pour les ados en quête de sensations fortes.

Un rendez-vous festif, convivial et culturel, où chaque film devient une expérience à partager en famille ou entre amis. Parce que le cinéma, c’est aussi une fête !

La Médiathèque de Rochechouart vous attends pour une après-midi inoubliable ! .

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 77 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du court métrage

L’événement Fête du court métrage Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin